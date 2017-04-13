Санкт-Петербург, 13 апреля, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Около ста единиц боевой техники продут 9 мая 2017 года по Дворцовой площади Санкт-Петербурга в рамках парада в честь Дня Победы. Среди них будут оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», а также новейшие зенитно-ракетные комплексы С-400, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Mil.ru ЗРК С-400

В числе участников парада, посвященного 72-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, будут также бронетранспортеры БТР-82АМ, бронеавтомобили «Тайфун-К», модернизированные танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки 2С19 «Мста-С». Механизированную часть парада откроет легендарный «танк Победы» Т-34−85.

«Для защиты дорожного покрытия гусеничная техника будет передвигаться в прорезиненных накладках», — отмечает источник.

Как сообщалось ранее, в воздушной части парада 9 мая в Петербурге, которая будет организована впервые, задействуют более 40 единиц авиационной техники, в том числе истребители Су-35, МиГ-29, Су-27, Су-34, вертолеты Ка-52, Ми-8, Ми-24, Ми-26, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Ту-134.

Тренировки авиации над пригородным аэродромом Левашово начнутся с 14 апреля, а в небе над Дворцовой площадью репетиции воздушного парада пройдут 4 и 7 мая.