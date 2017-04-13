Киев, 13 апреля, 2017, 12:35 — ИА Регнум. 12 апреля в Донбассе не стихали позиционные бои. Несмотря на режим прекращения огня, противоборствующие стороны применяли тяжелую артиллерию, танки, минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие. Об этом 13 апреля сообщают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР, штаба АТО, передает ИА REGNUM.

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Так, по данным Народной милиции ДНР, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 57 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ДНР в 18 населенных пунктах Донбасса. «Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись восемнадцать населенных пунктов Республики, по которым применялась: артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие. Так, в результате обстрела со стороны ВСУ в Петровском районе Донецка, в поселке шахты «Трудовская», на улице Белоозерская, 13 — уничтожена кровля и остекление. В поселке Александровка, на улице Шевченко, 21 — попадание в кровлю, на улице Шевченко, 24 — повреждение кровли. В поселке Зайцево, на улице Брусилова, 14 — прямое попадание в дом», — говорится в сообщении.

Также данную информацию подтверждает пресс-служба администрации Донецка (ДНР). При этом и. о. мэра Горловки Иван Приходько заявил, что в пос. Зайцево в результате ведения боевых действий поврежден один дом. «Сегодня в 07:00 начался обстрел Зайцево. Прямым попаданием поврежден дом по улице Брусилова, 14», — сказал ДАН Приходько.

Он заверил, что владелец дома не пострадал. «Каким-то чудом хозяин не пострадал. Калибр и тип снаряда пока уточняем», — добавил Приходько.

Народная милиция ЛНР зафиксировала три обстрела со стороны ВСУ. По данным пресс-службы НМ ЛНР, украинские войска обстреляли войска ЛНР в селе Калиново с применением вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

Кроме того, пресс-служба штаба АТО проинформировала, что сегодня в Донбассе погибли двое солдат ВСУ. «По предварительной информации, события произошли в результате неосторожного обращения с оружием. Обстоятельства выясняются. На местах происшествий работают представители военной службы правопорядка, военной прокуратуры и Национальной полиции. Виновные по результатам расследований должностные лица будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству», — говорится в сообщении. При этом вчера, в результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий ВСУ, еще двое получили ранения. По данным украинского штаба, в Донбассе наблюдается обострение военной обстановки, в частности, ВС ДНР и ЛНР 61 раз обстреляли позиции ВСУ.

«Эпицентром огневого противостояния остается Приморское направление. Здесь, огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, БМП, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров враг накрывал позиции вблизи населенного пункта Водяное. Из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов бил по нашим воинам под Марьинкой», — говорится в сообщении.

При этом ВС ДНР обстреливали украинских морпехов в Широкино из вооружения БМП и стрелкового оружия. «По морпехам, которые держат оборону под Гнутово враг открывал огонь из 120-миллиметровых минометов, противотанковых гранатометов и пулеметов, а защитников Гранитного, Талаковки, Павлополя и Гнутово активно обстреливал из пулеметов крупных калибров и стрелкового оружия», — отмечается в материале.

В то же время на Донецком направлении, основными объектами огневого воздействия ДНР были украинские опорные пункты вблизи Авдеевки и шахты «Бутовка». «Так, защитников шахты «Бутовка» враг накрывал огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, а по защитникам Авдеевки бил из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, пулеметов крупных калибров и противотанковых ракетных комплексов», — информирует пресс-центр.

Также в Опытном украинские войска попали под обстрел из вооружения БМП, а в Каменке и Зайцево — из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. «На Луганском направлении из минометов калибра 82 мм, гранатометов и пулеметов крупных калибров противник бил по позициям вблизи Новоалександровки. Из вооружения БМП обстреливал защитников Крымского, а из гранатометов различных калибров бил по позициям в районе Катериновки. Гранатометы и крупнокалиберные пулеметы враг применил по опорным пунктам в районе Новозвановки», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин отметил, что украинское командование продолжает привлекать иностранных военных специалистов для обучения военнослужащих ВСУ. «По полученным нами данным, в зону ответственности 25 отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады прибыли иностранные инструкторы для подготовки снайперов данной бригады. Также нами зафиксировано прибытие подразделения численностью до взвода из состава 130 отдельного разведывательного батальона для выполнения специальных задач», — сказал Басурин.

Напомним, в марте 2017 года в Минске представители России, Украины и ОБСЕ в рамках заседания Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установить очередной режим тишины с 1 апреля. Также стороны договорились отвести вооружения от Станицы Луганской (под контролем ВСУ) и активизировать процесс обмена пленными.