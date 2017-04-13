Ярославль, 13 апреля, 2017, 12:26 — ИА Регнум. В Ярославле инвалид 2 группы Сергей Целищев передал 50 тыс рублей в Ярославское отделение Российского фонда милосердия и здоровья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор отделения фонда Светлана Лягушева.

Деньги

Эти средства мужчина скопил с пенсии и пособия по инвалидности. Вначале он услышал по радио просьбу о помощи сотрудников фонда, перечислил 500 рублей, а потом решил собрать в 100 раз больше. На это у него ушел один год.

«Мужчина принес нам деньги. Мы его видели в первый раз. Он принес деньги и сказал, что мы сами лучше знаем как ими распорядиться. Мы потратили эти деньги на закупку лекарств для маленькой девочки из Тутаева с редким генетическим заболеванием и на помощь ярославской семье, где девочка имеет онкологическое заболевание», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор Ярославского отделения Российского фонда милосердия и здоровья Светлана Лягушева.

Пенсионер поставил себе цель скопить через год такую же сумму.