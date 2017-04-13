Берлин, 13 апреля, 2017, 12:26 — ИА Регнум. Канцлер Германии сделала заявление в адрес правительств федеральных земель с призывом усилить сотрудничество внутри страны в борьбе с терроризмом, сообщает Die Zeit.

Flophila88 Антитеррористические учения спецназа МВД Германии

«В наших федеральных землях существуют разные законы касательно антитеррористической деятельности, поэтому уровень безопасности по всей Германии также разный, — утверждает Меркель в интервью Funke-Mediengruppe. — Нам следует законодательно ужесточать меры по борьбе с терроризмом на общенациональном уровне. Для этого мы должны стремиться его выравнивать».

Так, например, в земле Северном Рейне-Вестфалии полиция не осуществляет выборочную проверку документов лиц, пересекающих границу, так как это не закреплено на федеральном уровне.

«Некоторые земли не осуществляют шпионаж за подозреваемыми личностями, хотя эти превентивные меры могли бы предотвратить террористические атаки», — добавляет Меркель, упоминая взрывы в Дортмунде.

«Мы никогда не смиримся с терроризмом и будем делать все, что в наших силах, чтобы обеспечить безопасность наших граждан», — отмечает канцлер.