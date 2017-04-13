Пекин, 13 апреля, 2017, 12:25 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Лу Кан заявил о необходимости внесения поправок в проект резолюции по Сирии. Замечания китайского дипломата были озвучены в ходе очередной пресс-конференции в Пекине.

Un.org Голосование в СБ ООН по сирийскому вопросу

«Китайская сторона настаивает на внесении поправок в резолюцию. В связи с этим Китай воздержался от голосования», — подчеркнул китайский дипломат.

Лу Кан отметил, что возлагать вину за применение химического оружия в Идлибе на правительственные силы до окончания официального расследования преждевременно, пишет «Жэньминь жибао».

«Мы неоднократно заявляли, что КНР не приемлет применения любого вида оружия против мирного населения, в том числе химического. Установленные организации должны провести тщательное расследование инцидента в Идлибе, после чего мировое сообщество сможет принять соответствующие меры», — добавил Лу Кан.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И призвал Россию и США активизировать процесс переговоров по урегулированию ситуации в Сирии.