Москва, 13 апреля, 2017, 12:19 — ИА Регнум. В целом, встреча госсекретаря США и главы МИД России оправдала ожидания: Тиллерсон и Лавров назвали переговоры продуктивными и высказали надежду на скорейшую оттепель в отношениях двух стран. Тем не менее, говорить о том, что вопросы по Сирии и Украине закрыты, абсолютно преждевременно, однако, некая смена риторики Госсекретаря США определенно позволит рублю чувствовать себя увереннее, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Office of the President-elect Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

«Стоит отметить, что куда большее внимание на Западе сейчас уделяется ядерным испытаниям КНДР и необходимости решения проблемы неконтролируемого корейского режима. Дональд Трамп после переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином опубликовал краткое резюме встречи в твиттере: «Северная Корея хочет проблем. Если Китай поможет, то будет здорово. Если же нет — США справится самостоятельно», а также намекнул на более продуктивные переговоры по торговле с Китаем в случае поддержки», — пояснил эксперт.

«Ухудшение геополитической ситуации обычно приводит к закрытию рисковых позиций: будь то фондовые активы или российские ОФЗ, но в данный момент эти инструменты выглядят вполне уверенно. Более того, согласно имеющейся информации биржевые фонды, занимающиеся инвестициями в золото, приобрели всего лишь 6 тонн металла в текущем месяце. Для сравнения в марте и феврале объемы составили 8 и 94 тонны соответственно», — привел цифры Мащенко.

«Такие низкие цифры лишний раз подтверждают — инвесторы пока предпочитают не поддаваться панике и оставаться в рублевых активах, что должно позитивно повлиять на курс отечественной валюты», — считает эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 11 и 12 апреля в Москве прошли переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона с главой МИД России Сергеем Лавровым. После переговоров их обоих принял президент России Владимир Путин.

Читайте также: Трамп о визите Тиллерсона в Москву: Очень хорошая встреча в России, но…