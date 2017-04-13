Майкоп, 13 апреля, 2017, 12:18 — ИА Регнум. В Адыгее прогулку по одной из центральных улиц республиканской столицы никак нельзя назвать легкой для маломобильных граждан. Она больше напоминает полосу препятствий. К такому выводу, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ОНФ 13 апреля, пришли общественники, проверившие, насколько хорошо в Майкопе организовано безбарьерное пространство.

Onf.ru Нелегкая жизнь инвалидов

Первым в списке общественного контроля оказался отрезок улицы Пролетарская, расположенный в центральной части города через дорогу от рынка. Пройти выбранный участок пешеходной зоны проверяющим на инвалидных колясках оказалось весьма сложно — затрудняли передвижение

многочисленные поперечные ливневые желоба, предназначенные для стока дождевой воды, а также резкие перепады высоты в середине квартала.

Читайте также: В школу в Адыгее дети-инвалиды входят по дороге без светофоров и ограждений

Доступная среда для инвалидов в Адыгее: крутые пандусы и высокие пороги

Недоступным или сложно доступным для инвалидов остается и ряд объектов, в том числе магазинов, расположенных по улице Пролетарской. Как отметили общественники, большинство из них принадлежат коммерческому сектору.

«Говорить о социальном равенстве в получении общественных благ и услуг пока не приходится, так как законодательные требования по обустройству безбарьерного пространства частным бизнесом игнорируются. В подавляющем большинстве собственники и арендаторы остаются в стороне от решения вопроса доступности», — прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Адыгея Ирина Ефимова.

Аналогичная ситуация наблюдается и с городским рынком. Недавняя реконструкция территории, прилегающей к объекту, только усугубила положение дел, считают общественники. Центральный вход в рынок оказался для инвалидов-колясочников недоступен.

Проблемной темой остаются и автостоянки для инвалидов. Несмотря на то, что их количество соответствует нормам, паркуются на них далеко не те, для кого они предназначены.

Добавим, что на сегодня в Адыгее проживает около 35 тыс. граждан с ограниченными возможностями здоровья, 1,5 тыс. из которых — инвалиды по зрению, почти столько же — инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата.