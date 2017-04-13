Москва, 13 апреля, 2017, 12:12 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Православные верующие

72% жителей России в период Великого поста не постятся и сохраняют обычный режим питания. 15% частично соблюдают пост — стараются ограничивать себя в еде, не употребляют спиртных напитков. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Собираются поститься последнюю неделю поста 8% опрощенных. Строго соблюдают пост лишь 2% жителей России.

При этом праздновать Пасху собираются 92% респондентов. Их них большая часть будет красить яйца (65%) и покупать куличи (41%). 27% граждан пойдут в гости.

Принимать гостей будут 21% опрошенных, освящать куличи намерены 20%, поедут на кладбище 17%. Пойдут ко всенощной 8% граждан.

Не знают, как будут праздновать Пасху 6%. Не будут праздновать Пасху 5% опрошенных.

Опрос проведен 31 марта — 3 апреля 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России религиозными себя называют 61% граждан, нерелигиозными — 23%, а атеистами — 7%. В 2012 году в России в вопросе религиозности были получены следующие распределения: 55% религиозных, 26% нерелигиозных, 6% атеистов. Таким образом, можно констатировать, что и в России число верующих увеличилось.

Напомним, в 2017 году самый главный праздник православных христиан Пасху будут отмечать 16 апреля.