Цхинвал, 13 апреля, 2017, 12:21 — ИА Регнум. Правительства России и Южной Осетии 12 апреля подписали Соглашение о взаимном признании образования и квалификаций. С югоосетинской стороны Соглашение подписано министром образования и науки Республики Южная Осетия Натали Гассиевой, с российской — министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой, говорится в сообщении пресс-службы посольства республики.

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«Соглашение регулирует взаимное признание образования и (или) квалификаций, полученных в образовательных и (или) научных организациях Республики Южная Осетия и Российской Федерации по образовательным программам, аккредитованным в соответствии с законодательством каждого из государств Сторон, с целью обеспечения доступа лиц, имеющих документы о соответствующем образовании и (или) о квалификации, к продолжению обучения или осуществлению профессиональной деятельности в государствах Сторон. Оно также распространяется на образование и квалификации, полученные в Российской Федерации и в Республике Южная Осетия до вступления в силу настоящего Соглашения», — говорится в сообщении пресс-службы.

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