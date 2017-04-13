Йошкар-Ола, 13 апреля, 2017, 12:06 — ИА Регнум. Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов, задержанный в Йошкар-Оле утром 13 апреля, будет этапирован в Москву. Об этом сообщает Business FM.

Mari-el.gov.ru Леонид Маркелов

Как рассказал адвокат Игорь Трунов, в настоящее время в домах Маркелова в Москве и Йошкар-Оле проводятся следственные действия. Экс-глава региона, вероятнее всего, будет доставлен в столицу в ближайшее время.

Юрист уточнил, что делом Маркелова занимается следователь по особо важным делам СК РФ Степанов. Маркелова подозревают в получении взятки в размере 250 млн рублей.

Отмечается, что ранее Маркелова вызывали в региональное управление ФСБ для дачи показаний по делу, имеющему отношение к агрохолдингу «Птицефабрика Акашевская».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 апреля 2017 года Леонид Маркелов по его просьбе был освобожден от должности главы Марий Эл. Временно исполняющим обязанности руководителя региона стал Александр Евстифеев.

13 апреля стало известно о задержании Маркелова по подозрению в коррупции. В московской квартире дочери чиновника и в доме его супруги начались обыски.

Фигурантами уголовного дела являются также предприниматель Николай Криваш и руководитель регионального телеканала «Регион 12» Мария Кожевникова. По версии следствия, они выступили взяткодателями.

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