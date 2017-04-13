Ярославль, 13 апреля, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Зампред правительства Ярославской области Валерий Холодов заявил, что банк ВВБ, планирующий выкупить долги «Ликероводочного завода «Ярославский», прорабатывает несколько различных вариантов возобновления производства. Об этом сообщает пресс-служба правительства. В кредитной организации ИА REGNUM подтвердили намерения инвестировать в производство.

ЛВЗ Ярославский

«В настоящее время рассматривается вопрос использования как уже существующей площадки в центре города, так и запуска производства на территории «Новоселок». От того, какое решение примет банк, зависят сроки запуска производства», — пояснил Валерий Холодов.

Поселок Новоселки располагается на южной окраине Ярославля. Там расположен одноименный индустриальный парк, который позиционируется как наиболее перспективный промышленный узел с точки зрения темпов и потенциала развития. Производство «Ликероводочного завода «Ярославский» располагалось в центре города на улице Советской. Винные склады там были построены еще в 1901 году.

О готовящемся возобновлении ликероводочного производства в Ярославле накануне, 12 апреля, заявил врио губернатора Дмитрий Миронов. По его словам, правительствао региона договорилось с банком ВВБ о том, что кредитная организация выкупит долги предприятия и «реанимирует» производство.

Банк ВВБ, учрежденный в 1990 году в Ярославле под названием «Ярославич», в октябре 2015 года переехал в Севастополь. После переезда кредитная организация была переименована в ПАО Банк «ВВБ». В мае 2016 года к нему было присоединено ПАО КБ «Верхневолжский».

«Ликероводочный завод «Ярославский» простаивает с конца 2015 года после приостановки действия лицензии. В феврале 2016 года арбитражный суд Ярославской области признал предприятие банкротом.