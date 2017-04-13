Лондон, 13 апреля, 2017, 12:01 — ИА Регнум.

Бывший глава разведки Великобритании сер Ричард Диарлав предположил, что президент США Дональд Трамп мог брать кредиты у России, для того чтобы держать свою бизнес-империю на плаву, сообщает Press Association.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Бывший глава МИ-6 Ричард Диарлав отметил, что финансовые связи с Москвой могут иметь длинную историю для президента США.

В свою очередь, Трамп категорически отвергал любые связи с Россией, утверждая, что Москва не имеет рычагов давления на него.

Диарлав также подчеркнул, что обвинения в отношении членов команды Трампа по поводу связей с Россией были беспрецедентными.

По словам разведчика, Трамп мог занять деньги у России во время финансового кризиса в 2008 году, когда никто, кроме Москвы, не согласился ему помочь.

Напомним, во время предвыборной кампании Дональд Трамп столкнулся с беспрецедентными обвинениями в связях с Россией, после победы на выборах данные обвинения были только усилены. Президент Трамп отвергает подобные домыслы.