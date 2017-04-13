Самара, 13 апреля, 2017, 12:01 — ИА Регнум.



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В Самаре задержали сотрудника агентурного аппарата подразделения «Спецрезерв» Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ региона, обнародовав видео допроса, сообщает ИА REGNUM.

«В октябре 2016 года я нашел объявление о работе в Ростове, позвонил и устроился на местной стройке, — говорит задержанный на допросе. — Мне поставили задачу узнать все о железнодорожном и автовокзале и воинских частях. По окончании работы я вернулся на Украину, где составил подробный план-схему. В 2017 году я увидел, что в Самаре требуется волонтер в благотворительный фонд. Передо мной поставили те же задачи. 17 марта я выехал в Ростов, оттуда — в Самару. Прибыл в 4:25 19 марта. Меня должны были встретить, но не встретили. Я сам поднялся в зал ожидания и начал осматриваться: сколько охраны, кого и как проверяют, сколько полицейских. Примерно за 6 часов я собрал довольно много информации, потом вышел через центральный вход и был задержан».

Как следует из видео, в ходе допроса задержанный говорит, что осуществлял визуальную разведку объектов военной и транспортной инфраструктуры в ДНР (особое внимание уделял городам Донецку и Ясиноватая), а также в России — в Ростовской и Самарской областях. Перед ним была поставлена задача — сделать фото‑ и видеоматериалы, свидетельствующие о возможном участии российских военнослужащих в боевых действиях в юго-восточных регионах Украины.

В октябре — декабре 2016 года задержанный по заданию ездил в Ростов-на-Дону, изучал железнодорожный вокзал и автовокзал. По предварительным данным следствия, он сделал подробные схемы расположения помещений, прилегающих территорий, фиксировал посты охраны и полиции, их количество, местоположение видеокамер, пропускной режим и тому подобное. Собранную информацию он передал в украинское ГРУ. В марте 2017 года он получил аналогичное задание в Самаре. 19 марта он прибыл в город, где шесть часов собирал необходимые данные на железнодорожном вокзале Самары. Там его и задержали с поличным.

По предварительной информации УФСБ, задержанного шпиона ждет выдворение из России с последующим закрытием ему въезда в РФ сроком на 10 лет.