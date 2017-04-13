Челябинск, 13 апреля, 2017, 11:54 — ИА Регнум.

Общественная палата Челябинской области с самого начала держит ситуацию с конфликтом вокруг переезда юношеского отдела Центральной библиотеки имени А.С. Пушкина на особом контроле. Об этом заявил председатель палаты Олег Дубровин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Chelib.ru Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, Челябинск

«Причем, делаем это не «заочно». Член Палаты Елена Сыркина совместно с представителями общественной организации «Совет родителей Челябинской области» лично приехали в спорную библиотеку, прошлись по залам, оценили возможности и состояние помещений», — говорит руководитель общественного органа Южного Урала.

Проверяющие пришли к выводу, что интересы юных читателей при переезде не пострадают. «Значительно увеличенная площадь, новые коммуникации и свежий ремонт, доступная среда для инвалидов, место для проведения мероприятий, компьютеры с доступом в интернет, а главное, полностью сохраненный 40-тысячный книжный фонд — все это свидетельствует о том, что посетители юношеского отдела от переезда не проиграют», — говорит Олег Дубровин.

Отдельно он высказался об обвинениях со стороны противников переезда, в частности, руководителя Челябинского регионального отделения «Родительское Всероссийское Сопротивление» Екатерины Забачёвой «в том, что мы хотели решить ситуацию, как она говорит, «кулуарно»». «Понимаю, что изначально им хотелось по максимуму привлечь внимание к этой теме протестными акциями и взаимодействием со СМИ. Цель достигнута, общественный резонанс есть. Теперь настала пора решать вопрос конструктивно, а не создавать бесконечное реалити-шоу. В ответ на требования активистов провести Общественные слушания мы предложили — давайте сначала все стороны (сотрудники библиотеки, представители Управления культуры администрации Челябинска, общественники) сядут за стол переговоров и обсудят повестку, выяснят самые острые моменты, постараются друг друга услышать не через заявления в СМИ, а лицом к лицу. По опыту, половина «неразрешимых противоречий» снимается при вот таком взвешенном разговоре. Палата готова предоставить площадку для такого разговора. А потом, уже вторым этапом, можно было провести Общественные слушания. Ответом был категоричный отказ», — заявил Олег Дубровин.

«Создается впечатление, что слышать другую сторону противники переезда не хотят. И выключить эмоции, чтобы не заводить ситуацию в тупик, тоже. Но на бесконечной конфронтации ни один вопрос решить нельзя. Поэтому Общественная палата призывает все-таки к разумному диалогу», — заключил Дубровин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, противники переезда юношеского абонемента библиотеки обвинили Общественную палату региона в попытках кулуарного обсуждения вопроса реорганизации библиотеки, «заведомо защищая сторону администрации Челябинска». По мнению активистов регионального отделения «Родительского Всероссийского Сопротивления» (РВС), «реорганизацию в Челябинске юношеского отдела Центральной библиотеки имени А.С. Пушкина стремятся не заметить, и в этом чиновникам «подыгрывает» Общественная палата». Также общественники заявили, что «аргументы, представленные главой Палаты, являются практически один в один калькой с релиза чиновника Назарова, так они к тому же не соответствуют действительности, ни по площади, якобы предоставляемой юношескому отделу на новом месте, ни по функционированию отдела, касающегося работы с книжным фондом».

Напомним, скандал вокруг библиотеки разгорелся в начале марта. Поводом для него стал переезд юношеского отдела библиотеки и, как уверяют родители, переформатирование работы юношеского абонемента. «Под видом переезда, работа отдела по работе с молодежью кардинально изменится. Вместо ставки на работу вокруг книги, выбран досугово-развлекательный формат. Цель, как утверждают чиновники, в привлечении большего числа посетителей в помещения библиотеки. Новый ремонт помещения юношеского абонемента подготовлен для проведения массовых культурно-развлекательных мероприятий», — сообщало ранее ИА REGNUM.

После скандала руководство библиотеки попыталось найти поддержку у общественных организаций Челябинской области. Для инспектирования нового помещения, куда запланирован переезд юношеского отдела, была приглашена общественная организация «Совет родителей Челябинской области». Однако эта организация, как выяснилось, оказалась структурой, созданной самими чиновниками. Ее учреждали сотрудники Управления культуры администрации Челябинска, министерства образования Челябинской области и других региональных бюджетных подразделений. Это и вызвало недоверие противников переезда к выводам данной организации относительно нового помещения юношеского абонемента.