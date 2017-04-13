Ярославль, 13 апреля, 2017, 11:50 — ИА Регнум. В 2016 году на территории Ярославской области расселено 2,15 тыс человек из 889 жилых помещений общей площадью 32,83 тыс кв. м. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

ИА REGNUM Новостройки в Ярославле

«В этом году нам осталось в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2013−2017 годы расселить 30,25 тысяч квадратных метров. На это из бюджетов всех уровней потратят 471,46 млн рублей. Из них 317 млн — федеральные деньги, а остальное из областного и муниципальных бюджетов. Самый большой объем работа надо будет сделать в Ярославле, Ростове и Гаврилов-Яме», — сказала корреспонденту ИА REGNUM и.о. начальника отдела целевых программ департамента строительства Татьяна Жгулева.

С 2013 года на территории Ярославской области расселено 113,25 тыс кв. м. аварийного жилищного фонда региона. В итоге реализации программы до 1 сентября 2017 года будет расселено 143,50 тыс. кв. м.