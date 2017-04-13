Оренбург, 13 апреля, 2017, 11:44 — ИА Регнум.



Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области Уровень воды в селе Краснохолм начал снижаться

В Оренбурге жители села Краснохолм, пострадавшие от паводка, получат всестороннюю помощь. Об этом на аппаратном совещании в мэрии заявил глава Оренбурга Евгений Арапов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии. В настоящее время чиновникам поручено подсчитать размер нанесенного паводковыми водами ущерба.

«В рамках действующего законодательства мы обязаны осмотреть все затопленные территории, по каждому дому и двору будем отдельно смотреть. Сейчас в Краснохолме работает специальная комиссия. Компенсация должна быть, средства будут выделены из резервного фонда главы города», — подчеркнул Арапов.

Кроме компенсационных выплат в городской администрации обратили внимание на тему благоустройство села. Поставлена задача привести в 2017 году в порядок дороги. Помимо помощи исполнительной власти города жители Краснохолма получат поддержку и от законодательной ветви. Депутат Оренбургского городского Совета по избирательному округу №2, в состав которого входит село, Игорь Абдульманов озвучил намерение оказать посильную помощь пострадавшим от паводковых вод.

«Мы обсудили с администрацией города план совместных мероприятий. Сейчас еду туда, чтобы вместе с комиссией повстречаться с людьми, выяснить, кому что нужно», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге с 11 апреля введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления села Краснохолм, входящего в городской состав. В воде оказалось 300 подворий, пришлось эвакуировать более 350 человек. После спада уровня воды в Димитровском водохранилище жители начали возвращаться в свои дома. Вернулось 80 человек — 22 семьи.

Река Черная вошла в свое русло, уровень на реке снизился на 81 см. Уровень воды в селе снизился на 50 см. На улицах освободилась проезжая часть, от строений вода отошла, осталась вода только в низинах.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Оренбургской области, на данный момент в селе остается подтоплено по-прежнему 300 придворовых территорий (на 14 улицах), в которых проживает 682 человека, в том числе 150 детей. Подтопленных домов нет. Социально значимые объекты в зону подтопления не попали. Продолжается активное снижение уровня воды на улицах села.

Всего временно отселено на данный момент 359 человек, в том числе — 78 детей, 28 инвалидов. В пунктах временного размещения людей нет.

Для ликвидации последствий прохождения паводка на территории села Краснохолм всего было привлечено сил и средств в составе 248 человек, 48 единиц техники, 14 плавсредств и два беспилотника.