Лондон, 13 апреля, 2017, 11:34 — ИА Регнум.

«Медведя постоянно дразнили и до этого момента, а теперь, похоже, не удовлетворены результатом, не знают, что делать, и только ухудшают своими неуклюжими движениями на международном уровне раздражение России, — пишет корреспондент Мэтью Норман. — А надо бы попытаться раскусить психологию русского человека и конкретно Путина, который прекрасно понимает, что его народ утомлен постоянными советами и поучениями, как надо жить и что делать, поступающими с Запада. С советами по Сирии — то же самое: сначала поучающие безрассудно дестабилизировали Ближневосточный регион, а потом начали указывать Москве, как ей тут поступать».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин

«Информация, прошедшая накануне визита Тиллерсона в Москву, о том, что США воздержатся от введения своих войск в Сирию, — единственное мудрое решение Запада последних недель, — уверен журналист.

«Щенячий восторг, который испытывал Трамп перед хозяином Кремля, позволял надеяться на то, что Америка, наконец, откажется от своей роли его величества высокомерия, сноба, глядящего на всех свысока, и произойдет действительно перезагрузка отношений России и Запада. Но «Томагавки», брошенные Трампом в Сирию, вернули «Команду Америка» на несение патрульной службы, надзирающей за планетой», — резюмирует автор.