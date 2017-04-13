Ростовская область: Таганрожцы из зоны ЧС получили первые выплаты
Ростов-на-Дону, 13 апреля, 2017, 11:30 — ИА Регнум.
Жильцы дома в Таганроге Ростовской области, в котором ранним утром 9 апреля прогремел взрыв, получили первую материальную помощь. 40 человек получили компенсации из средств муниципальной казны. Об этом ИА REGNUM проинформировали в администрации приморского города 13 апреля.
«В пункте временного размещения накануне ночевали 53 человека. Они получают все необходимое. Все расходы оплачиваются из городского бюджета. Списки пострадавших составлены. 40 человек получили по 5 тыс. рублей. Эту сумму получит каждый из жителей, находившихся в этом доме, независимо от того, пострадал его подъезд или нет. Затем, по предварительным данным, жильцы 14 квартир получат компенсацию за полную или частичную потерю имущества», — пояснил сити-менеджер Таганрога Андрей Лисицкий.
На месте по-прежнему развернут межведомственный оперативный лагерь, численность которого сократилась до 140 человек. Также несут дежурство казаки. Следователи продолжают работать на месте взрыва и выясняют причины чрезвычайного происшествия, поэтому к дому посторонних не подпускают.
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Также глава администрации сообщил, что в рамках муниципального контракта строительная организация приступила к аварийно-восстановительным работам. Аварийные конструкции постепенно разбирают, фасад последнего этажа укреплён, чтобы не было обрушения. На месте работает техника: краны, подъемники. Периодически в работу вмешивается погода. В частности, мешают порывы ветра.
«По предварительной оценке специалистов, разбору подлежит пятый и четвертый этаж. После этого мы планируем еще раз провести оценку состояния здания. А затем подключить первый, второй и четвертый подъезды к системам жизнеобеспечения, чтобы люди могли вернуться в свои квартиры. Третий, аварийный подъезд, будет восстанавливаться. Заключен муниципальный контракт на аварийно-восстановительные работы. Мы планируем восстановить конструктив здания, окна, двери, системы отопления, электроснабжения», — отметил Лисицкий.
Напомним, пострадавший от взрыва бытового газа жилой дом в Таганроге был объявлен зоной ЧС. Жильцы постепенно забирают из дома документы и ценные вещи. Вместе с тем, здание вполне жизнеспособно. Так, степень износа второго и четвертого подъездов составляет 81% и 82%, что связано со сроком давности постройки, третьего подъезда — 42%.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа в доме №12/1 по улице Шаумяна произошёл утром 9 апреля. Возгорания после взрыва не было. Из 80 квартир подлежат восстановлению 10, ещё три жилплощади разрушены полностью. На момент взрыва в доме находилось 68 человек, из них двое погибли, ещё двое — госпитализированы. Семьям пострадавших и погибших из регионального и муниципального бюджетов будут направлены выплаты.
По данному факту заведено уголовное дело по ч.3 ст.109 «Причинение смерти по неосторожности двум лицам или более лицам».
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