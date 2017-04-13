Ростов-на-Дону, 13 апреля, 2017, 11:30 — ИА Регнум.

Жильцы дома в Таганроге Ростовской области, в котором ранним утром 9 апреля прогремел взрыв, получили первую материальную помощь. 40 человек получили компенсации из средств муниципальной казны. Об этом ИА REGNUM проинформировали в администрации приморского города 13 апреля.

ИА REGNUM Здание администрации Таганрога

«В пункте временного размещения накануне ночевали 53 человека. Они получают все необходимое. Все расходы оплачиваются из городского бюджета. Списки пострадавших составлены. 40 человек получили по 5 тыс. рублей. Эту сумму получит каждый из жителей, находившихся в этом доме, независимо от того, пострадал его подъезд или нет. Затем, по предварительным данным, жильцы 14 квартир получат компенсацию за полную или частичную потерю имущества», — пояснил сити-менеджер Таганрога Андрей Лисицкий.

На месте по-прежнему развернут межведомственный оперативный лагерь, численность которого сократилась до 140 человек. Также несут дежурство казаки. Следователи продолжают работать на месте взрыва и выясняют причины чрезвычайного происшествия, поэтому к дому посторонних не подпускают.

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Также глава администрации сообщил, что в рамках муниципального контракта строительная организация приступила к аварийно-восстановительным работам. Аварийные конструкции постепенно разбирают, фасад последнего этажа укреплён, чтобы не было обрушения. На месте работает техника: краны, подъемники. Периодически в работу вмешивается погода. В частности, мешают порывы ветра.

«По предварительной оценке специалистов, разбору подлежит пятый и четвертый этаж. После этого мы планируем еще раз провести оценку состояния здания. А затем подключить первый, второй и четвертый подъезды к системам жизнеобеспечения, чтобы люди могли вернуться в свои квартиры. Третий, аварийный подъезд, будет восстанавливаться. Заключен муниципальный контракт на аварийно-восстановительные работы. Мы планируем восстановить конструктив здания, окна, двери, системы отопления, электроснабжения», — отметил Лисицкий.

Напомним, пострадавший от взрыва бытового газа жилой дом в Таганроге был объявлен зоной ЧС. Жильцы постепенно забирают из дома документы и ценные вещи. Вместе с тем, здание вполне жизнеспособно. Так, степень износа второго и четвертого подъездов составляет 81% и 82%, что связано со сроком давности постройки, третьего подъезда — 42%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа в доме №12/1 по улице Шаумяна произошёл утром 9 апреля. Возгорания после взрыва не было. Из 80 квартир подлежат восстановлению 10, ещё три жилплощади разрушены полностью. На момент взрыва в доме находилось 68 человек, из них двое погибли, ещё двое — госпитализированы. Семьям пострадавших и погибших из регионального и муниципального бюджетов будут направлены выплаты.

По данному факту заведено уголовное дело по ч.3 ст.109 «Причинение смерти по неосторожности двум лицам или более лицам».

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