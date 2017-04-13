Ярославль, 13 апреля, 2017, 11:29 — ИА Регнум. В Ярославской области временно приостановлено комплектование детских садов из-за доработки программы АИСДОУ — автоматизированная информационная система дошкольных образовательных учреждений. Об это корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте образования области.

City-yaroslavl.ru Детский сад в Ярославле

С 28 марта система начала проходить доработку и по всей области было остановлено комплектование детских садов. Планируемые сроки окончания работ — 15 апреля.

«У нас комиссия по укомплектованию при администрации района собирается раз в месяц-два. В январе мы распределяли 40 человек, на март было запланировано 20. Основное зачисление у нас происходит в мае, когда в детские сады определяем 300−400 детей. Пока у нас никакой паники нет. Планируем, что как только систему починят, то 17−18 апреля проведем доукомплектование и будем готовиться к большому распределению», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы Ростовского района Наталья Сорокина.

Ведущий специалист информационно-аналитического отдела департамента образования Ярославской области Наталья Евстигнеева пояснила корреспонденту ИА REGNUM, что программа АИСДОУ периодически обновляется, чтобы соответствовать требованию федеральных законов. Сейчас как раз и происходит одно из них. Доработки длилась полторы недели и уже закончены. В ближайшее время программа заработает. Но в районах области готовность АИСДОУ пока не подтверждают, и родители волнуются, будет ли готова система к майскому распределению и не появятся ли сбои в доработанной программе.