Курган, 13 апреля, 2017, 11:24 — ИА Регнум. В Курганской области параллельно с министерством образования и науки РФ выясняют реальные доходы учителей. В столице Зауралья зарплаты учителей взяты на особый контроль, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Кургана.

Анри Жюль Жан Жоффруа. В классе

Напомним, после февральского исследования зарплат педагогов в РФ экспертами Общероссийского народного фронта, выяснилось, что реальные зарплаты учителей ниже официально заявленных. По данныморганизации, оплата труда курганских учителей — одна из самых низких в стране и составляет 15 тыс. 932 рубля. При этом официально власти заявляют о сумме 25 тыс. рублей.

Сами учителя не всегда разбираются в том, из чего и как формируется их зарплата. 21,6% респондентов ответили, что не знают, по какой модели осуществляется оплата их труда. Около 15% педагогов не знакомы с положением об оплате труда, 8% — сообщили о том, что коллективный договор подписали под давлением администрации. Эксперты считают, что единая отраслевая система оплаты труда позволит нормировать учительский труд, определить верхний предел часовой нагрузки, а также установить порядок начисления стимулирующих выплат.

По словам заместителя директора департамента социальной политики Кургана, начальника управления образования Ивана Сбродова, за последние три месяца 2017 года средняя зарплата воспитателей столицы Зауралья составила в январе 17 тыс. 588 рублей, в феврале — 17 тыс. 721 рубль, в марте — 17 тыс. 412 рублей. Средняя зарплата учителей составляет около 22 тыс. рублей. А именно, 21 тыс. 242 рубля — в январе, 23 тыс. 68 рублей — в феврале и 22 тыс. 595 рублей — в марте. То есть заработок выше заявленных в исследовании общественников цифр, но ниже статистических показателей.

Эти цифры прозвучали на прошедшем 12 апреля совещании в горадминистрации Кургана. Его участники подготовят письмо с предложениями по формированию заработной платы воспитателей и учителей в областной департамент образования и науки.