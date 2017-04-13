Вологда, 13 апреля, 2017, 11:25 — ИА Регнум. Вопросы обеспечения безопасности Великого Устюга при прохождении весеннего половодья обсуждались сегодня на совместном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Вологодской и Архангельской областей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Вологодчины.

Клод Моне. Паводок

По оценкам специалистов, реки на востоке Вологодчины должны начать вскрываться ото льда в середине апреля. При условии возникновения ледовых заторов сохраняются риски подтопления отдельных территорий Великоустюгского района.

Для безопасного пропуска половодья здесь подготовлено к развертыванию девять пунктов временного размещения на 1,2 тысячи человек. Предусмотрен и резерв мест на 1,5 тысячи человек в гостиницах города. Созданы запасы продовольствия, медикаментов, топлива, а также материально-технических средств и финансовых ресурсов.

В акваториях рек Сухона и Малая Северная Двина проведено почти 200 км ледорезных работ, чернение льда на протяжении 15 км, а также взрывные работы на восемь наиболее затороопасных участках.

Сегодня, 13 апреля, первый заместитель министра РФ по делам ГО и ЧС Владимир Степанов, первый заместитель Губернатора Архангельской области Алексей Алсуфьев и глава Вологодчины Олег Кувшинников лично оценили ледовую ситуацию. Они совершили облет паводкоопасных территорий от Великого Устюга до Котласа на самолете L-410.

«Облет показал, что проделана очень серьезная работа по проведению превентивных мероприятий. Все структуры работают слаженно, готовность высокая. Сделано все, чтобы не повторилась ситуация прошлого года», — убежден замминистра по делам ГО и ЧС.

Уверенность Владимира Степанова разделил и губернатор Вологодской области, который добавил, что сегодня Великий Устюг готов к развитию ситуации по любому сценарию.

«Проведены масштабные ледорезные работы, чернение льда. На затороопасных участках использовано более шести тонн взрывчатых веществ. Подготовлены пункты временного размещения людей, отработаны системы оповещения, развернута масштабная группировка сил и средств. Здесь работают лучшие специалисты по спасению людей, — рассказал Олег Кувшинников. — На сегодняшний день мы прогнозируем подъем уровня воды не более чем на 720 см. Однако опыт прошлого года показывает, что природные явления могут быть непредсказуемыми. Мы сделали выводы и в этом году начали подготовительные работы значительно раньше и в значительно больших объемах».

Сегодня же состоялся смотр спасательных сил и средств, сосредоточенных в Великом Устюге для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций. В составе группировки почти 240 человек, а также 91 единица спецтехники и 26 плавсредств. Прямо на набережной города развернут палаточный городок для спасателей, а также оперативный штаб.

Обсуждение вопросов безопасного прохождения паводка продолжилось на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Это заседание с участием представителей двух регионов традиционно проводится для синхронизации действий в случае развития ЧС. Как рассказал замминистра МЧС, Великоустюгский район Вологодской области и соседний Котласский район Архангельской области находятся на особом контроле ведомства.

«Очень важно, что территории друг друга слышат, понимают и работают плечом к плечу. Я хочу поблагодарить руководство двух регионов за проведенные превентивные мероприятия и те, которые только предстоит сделать. Работа идет планово и системно, поэтому надеемся, что прогнозы подтвердятся, и повторения событий 2016 года не будет», — отметил Владимир Степанов.

«На сегодняшний день план превентивных мероприятий выполняется, срывов сроков не допущено. По природно-климатическим характеристикам ситуация, безусловно, отличается от прошлогодней в лучшую сторону. Но это не дает повода расслабляться», — считает Алексей Алсуфьев.

В завершение заседания комиссии был утвержден план совместных действий федеральных и муниципальных органов власти по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья в двух субъектах.

Напомним, что в 2016 году около Великого Устюга на реке образовались огромные ледяные заторы, которые стали причиной подтопления многих населенных пунктов. Был объявлен режим ЧС, а лед пришлось разбивать с помощью военной техники. В результате, паводок нанес многомиллионный ущерб Великоустюжскому району. Деньги на восстановление выделялись из резервного фонда правительства РФ.