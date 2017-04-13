Оренбург, 13 апреля, 2017, 11:18 — ИА Регнум.



AJEL Правосудие

В Оренбуржье изменен приговор создателю оккультно-мистического объединения псевдорелигиозного толка «Ата Жолы», деятельность которого запрещена в Оренбургской, Курганской, Челябинской областях и Башкирии. Суд апелляционной инстанции счел жалобы осужденной и ее защитника не подлежащими удовлетворению, а апелляционное представление прокурора удовлетворил частично, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского областного суда.

К ранее назначенному наказанию виде двухлетнего ограничения свободы добавлено лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. В частности суд наложил табу на оказание гражданам услуг оккультно-магического характера, услуг по организации совершения религиозных обрядов, а также предоставление услуг народной медицины на срок два года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Жумагыз Кичеганова в 2005 году создала в Оренбуржье оккультно-мистическое объединение псевдо-религиозного толка. В секту было привлечено более тысячи человек, включая детей. Идеологическую основу деятельности религиозного объединения составляло вероучение, сочетающее элементы ислама, шаманизма и традиционных мировоззрений о культе предков, характерных для культуры казахского этноса.

Адептам внушали, что они страдают серьезными болезнями, а вылечить их можно через специальные обряды. Лечение нетрадиционными способами приводило к разрушению психики, а порой, и к летальному исходу. Так, в июле 2013 года во время паломнической поездки по «святым местам» в Казахстане оренбуржец погиб в результате отравления неизвестным веществом, которое ему рекомендовала Кичеганова.

В январе 2017 года Промышленный районный суд Оренбурга признал жительницу Саль-Илецка Жумагыз Кичеганову виновной в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда здоровью, и руководство им.