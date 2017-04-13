Калуга, 13 апреля, 2017, 11:17 — ИА Регнум. К 1 году и трем месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима приговорили жителя Калуги за ложную информацию о готовящемся взрыве. Об этом 13 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщила помощник прокурора Калуги Кира Французова.

josealbafotos Арест. Тюрьма

В июле 2016 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений позвонил в пожарно-спасательную службу области и сообщил о готовящемся взрыве в гостинице «Калуга».

Взрывного устройства не обнаружили. В результате был нарушен общественный порядок, отвлечены силы правоохранительных органов и служб, которые призваны оказывать помощь в экстренных ситуациях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за ложного сообщения о взрывном устройстве в аэропорту Пскова был задержан рейс на Санкт-Петербург. Пассажиров эвакуировали, однако взрывного устройства обнаружено не было. Подозреваемый задержан, решается вопрос о привлечении его к ответственности.