Москва, 13 апреля, 2017, 10:53 — ИА Регнум. Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева не исключила снижения цен на нефть на $10−15, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

drpepperscott230 Нефть

По ее словам, рынок сбалансировали согласованные действия стран ОПЕК, они же привели к росту цен на нефть.

«При этом в последние несколько кварталов они (цены) закрепились в некотором довольно широком коридоре», — сказала Юдаева, уточнив, что с точки зрения понимания долгосрочных трендов это даёт больше стабильности.

«Тем не менее, разброс возможных сценариев достаточно велик», — сказала Юдаева. Согласно базовому сценарию Банка России, уже в кратко‑ и среднесрочной перспективе цены на нефть скорректируются на уровне $40—45 за баррель.

В настоящее время баррель Brent торгуется на уровне $55, с тенденцией к росту.

Накануне премьер-министр РФДмитрий Медведев заявил о риске в связи с притоком дополнительных нефтяных доходов: если эти средства направить на увеличение бюджетных расходов, инфляция может подняться выше целевого уровня в 4%.