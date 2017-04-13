Йошкар-Ола, 13 апреля, 2017, 10:47 — ИА Регнум. Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката другого фигуранта уголовного дела.

Mari-el.gov.ru Леонид Маркелов

По данным издания, в московской квартире дочери бывшего главы и в доме его жены проводятся обыски. Сам Маркелов задержан. Фигурантами дела, кроме экс-главы республики, являются предприниматель Николай Криваш.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 6 апреля экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов попросился в отставку. Официально — по собственному желанию, он попросил направить его на другой участок работы. Президент России Владимир Путин 6 апреля 2017 года назначил бывшего заместителя полпреда в Приволжском федеральном округе, председателя Арбитражного суда Московской области Александра Евстифеева временно исполняющим обязанности главы Марий Эл.

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