Донецк, 13 апреля, 2017, 10:51 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Огонь

За прошедшие сутки украинские войска три раза нарушили режим тишины в ЛНР и 57 раз — в ДНР, сообщают донецкие и луганские СМИ.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ нарушили три раза режим тишины. Украинская армия обстреляла села Новозвановка и Новоалександровка.

Обстрелы велись из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, стрелкового оружия.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 57 раз. Под огнем оказались 18 населенных пунктов.

Украинская артиллерия повредила один дом в поселке Трудовские, два дома в поселке Александровка и один дом в поселке Зайцево.

По данным другой стороны, один солдат ВСУ погиб, двое получили ранения. «Штаб АТО» зафиксировал 61 случай обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Марьинки, Водяного, Широкино, Павлополя, Гнутово, Гранитного, Талаковки.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около шахты Бутовка, Авдеевки, Каменки, Опытного, Песков, Зайцево, Луганского, Крымского, Катериновки, Новоалександровки, Новозвановки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чтобы захватить ДНР и ЛНР, Киев использует регулярные войска, артиллерию, а также в начале конфликта была использована авиация. Впрочем, вскоре правительство Украины отказалось от попыток бомбардировать населенные пункты Донбасса вследствие высокого уровня потерь среди авиации.

На данный момент войска Киева совершают регулярные атаки на позиции вооруженных сил республик, обстреливают артиллерией как позиции ополченцев, так и мирные населенные пункты, устраивают диверсии на территории ДНР и ЛНР.

Несмотря на это, в республиках продолжается государственное строительство. После объявления сначала радикалами, а потом и Киевом блокады Донбасса, правительство республик разорвало большинство связей с Украиной, в особенности экономические, и переориентировало их на Россию.