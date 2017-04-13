Канберра, 13 апреля, 2017, 10:46 — ИА Регнум.

Бывший министр иностранных дел Австралии Гарет Эванс назвал президента США Дональда Трампа самым «психологические неподготовленным президентом» в истории Соединенных Штатов, сообщает Associated Press.

Chatham House Бывший министр иностранных дел Австралии Гарет Эванс

Гарет также призвал Австралию дистанцироваться от США и налаживать более тесное сотрудничество с Китаем.

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Гарет Эванс, занимавший пост главы внешнеполитического ведомства Австралии с 1988 по 1996 годы, считает, что Канберра должна стать более независимой и сменить прежний долгий проамериканский курс. А также признать роль Пекина как мирового игрока.

В своей речи в Национальном пресс-клубе в Канберре Эванс задался вопросом, служит ли тесный союз с США национальным интересам Австралии. Особенно в связи с растущей мощью Китая и непредсказуемым поведением Дональда Трампа.

Кроме того, Эванс подверг жесткой критике персону самого президента Трампа.

«Дональд Трамп — самый неосведомленный, неподготовленный, в том числе и психологически, президент в истории США», — подчеркнул Эванс.

Напомним, ранее 13 апреля бывший премьер-министр Австралии Пол Китинг также подверг критике союз Вашингтона и Канберры, отметив, что Австралии нужно перестать слепо следовать за США.