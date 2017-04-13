Краснодар, 13 апреля, 2017, 10:41 — ИА Регнум. Военные Южного военного округа (ЮВО) соревнуются в точности стрельбы по воздушным мишеням. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЮВО 13 апреля, окружной этап конкурса «Чистое небо» стартовал на базе учебных центров боевого применения войск ПВО Сухопутных войск, дислоцированных в Краснодарском крае и Астраханской области.

Function.mil.ru Учения зенитчиков

Соревнования проводятся среди взводов переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» на бронетранспортерах БТР-80. Военным расчетам предстоит выполнить боевые стрельбы из ПЗРК с места и в движении. Мишени, по которым необходимо ударить, будут имитировать вертолет и скоростные воздушные цели, летящие как навстречу, так и удаляющиеся.

Читайте также: Почти 20 истребителей переброшены на военный полигон под Астраханью

Учения в Астрахани адресовались и НАТО — Клинцевич

Мастерство вождения боевых машин как по пересеченной местности, как и с преодолением различных препятствий продемонстрируют водители бронетранспортеров БТР-80. Протяжённость маршрутов на специально подготовленной трассе составляет до 11 км.

Также военнослужащие из автоматов АК-74 поразят мишени, имитирующие пехоту условного противника, расположенные на удалении до 500 м, а на полосе препятствий преодолеют лабиринт, ров, разрушенный мост и лестницу.

Соревнования завершатся в конце апреля. А в июне на базе учебного центра боевого применения войск ПВО Сухопутных войск в городе Ейске Краснодарского края пройдет всеармейский конкурс «Чистое небо».

Всего в состязаниях принимают участие более 100 военнослужащих и задействовано более 30 единиц военной техники от мотострелковых и танковых соединений, а также соединений Черноморского флота, дислоцированных в Крыму, Дагестане, Северной Осетии — Алания, Ростовской и Волгоградской областях.