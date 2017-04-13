Кострома, 13 апреля, 2017, 10:29 — ИА Регнум. В Солигаличском районе Костромской области подтопило низководный мост. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС 12 апреля.

Марина Каширская ИА REGNUM Лодка

О том, что низководный железобетонный мост на реке Кострома в Первомайском сельском поселении Солигаличского района подтоплен, в МЧС узнали в среду, 12 апреля. По состоянию на 16:30 уровень воды над мостом составлял 10 сантиметров. Причиной подтопления стали талые воды.

При этом в пресс-службе губернатора сообщили, что возможность подтопления моста прогнозировали спасательные службы, поэтому в близлежащих населенных пунктах были заранее созданы необходимый запасы продуктов и медикаментов.

Так как из-за разлива реки Костромы эта местность подтапливается каждый год, низководный мост в деревне специально сконструирован с учетом возможности подтопления.

Сейчас движение по мосту перекрыто. К пяти населенным пунктам — деревням Дятлово, Кравцово, Меледино, Федьково и Горбово Первомайского сельского поселения Солигаличского района — организована лодочная переправа. Так же силами сельского поселения осуществляется очистка моста от наплывающего мусора.

Ситуацию контролируют администрация области, ГУ МЧС России по Костромской области и главы Солигаличского муниципального района и Первомайского сельского поселения. Жизнеобеспечение населения не нарушено.

Напомним, режим «повышенной готовности» спасатели объявили в регионе 12 апреля. Главам муниципалитетов губернатор поручил организовать наблюдение за изменениями паводковой обстановки, провести подворовые обходы и разъяснительную работу среди населения о правилах поведения в случае подтопления, а также подготовиться к эвакуации и открытию лодочных переправ. Департаменты ТЭК и ЖКХ Костромской области, транспорта и дорожного хозяйства обеспечивают контроль устранения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры. Главное управление МЧС России по Костромской области отвечает за координацию деятельности органов управления, сил и средств в период прохождения весеннего паводка, а также информирование населения о порядке действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Управление региональной безопасности совместно с Костромским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиалом ФГБУ «Центральное УГМС» отслеживает изменения уровня воды в реках на территории Костромской области.

При этом, как сообщают местные СМИ, от воды страдают не только муниципалитеты. В областном центре затопило кладбище, и под водой оказалось около тысячи могил. Причиной могло стать фактическое отсутствие системы водоотведения. В 2016 году на переполненном кладбище открыли новые места для захоронения, но не сделали дополнительных стоков для талых вод.