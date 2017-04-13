Екатеринбург, 13 апреля, 2017, 10:30 — ИА Регнум. В Свердловской области Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении начальника муниципального бюджетного учреждения культуры «Досуговый центр «Урал» Валентины Берсеневой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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Она признана виновной в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере и приговорена к одному году и четырём месяцам лишения свободы условно, с двухлетним испытательным сроком. Также с неё будут взысканы денежные средства в размере 3,5 млн рублей в пользу администрации Нижнего Тагила.

Судом установлено, что с января 2008 года по декабрь 2015 года Валентина Берсенева фиктивно трудоустроила на вакантные ставки граждан, которые не выполняли свои обязанности, но зарплата перечислялась регулярно. Полученные таким путём денежные средства, директор перераспределяла в пользу третьих лиц, а также на хозяйственные нужны муниципального учреждения. Таким образом она нанесла ущерб на сумму 3,5 млн рублей.

На суде она полностью признала свою вину и пояснила свои действия сложностями в поиске кадров готовых выполнять работу. Также судом был арестован её автомобиль, который теперь подлежит взысканию в целях компенсации нанесённого ущерба.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, аналогичное преступление произошло в Красноуфимске. Директор муниципального казённого учреждения «Центр детско-подростковых и молодежных клубов» начисляла себе премиальные выплаты в течение двух лет с 2013 по 2015 годы. Также она формально возложила на себя функции руководителя подведомственного клуба. Однако она фактически работу не вела, но заработную плату получала регулярно.