Париж, 13 апреля, 2017, 10:28 — ИА Регнум. В здании штаб-квартиры кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен в Париже произошел пожар. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на свои источники в полиции.

ptra Пожар

ЧП произошло в ночь с 12 на 13 апреля на первом этаже здания, которое расположено на улице Фобур Сан-Оноре.

На место происшествия немедленно выехали пожарные, которые в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара в здании штаб-квартиры Ле Пен стал поджог.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента во Франции пройдут в апреле-мае 2017 года, по опросам общественного мнения победу на них одержит независимый кандидат Эммануэль Макрон, который столкнется во втором туре с лидером «Национального фронта» Марин Ле Пен.