Хабаровск, 13 апреля, 2017, 10:30 — ИА Регнум. В 4 районах Хабаровского края за прошедшие сутки зафиксировано 5 природных пожаров. С огнем борются 12 единиц спецтехники и 50 пожарных, передает корреспондент ИА REGNUM.

skeeze Лесные пожары

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Виновниками пожаров опять стало местное население — все возгорания обнаружены в непосредственной близости от населенных пунктов. Несмотря на строжайший запрет, люди осуществляют палы травы, бросают непотушенные костры. Поймать нарушителей очень сложно — поселки разбросаны по тайге. Тем не менее, в регионе есть прецеденты, когда виновных не только ловили, но и наказывали: в прошлом году злостный поджигатель леса был приговорен к штрафу в размере 6 млн рублей.

Как сообщили в Управлении лесами правительства Хабаровского края, огонь за минувшие сутки охватил 80 гектаров леса. К утру 13 апреля 1 пожар был потушен полностью, еще четыре локализованы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в крае проходят рейды, цель которых выявлять незаконные палы травы и другие нарушения пожарной безопасности в лесах. За две недели оштрафовано более 2 десятков человек на суммы от 500 до 2000 рублей. Такие рейды будут проводиться до конца осени. Всего с начала пожароопасного периода в хабаровских лесах зарегистрировано 16 пожаров, огонь прошел 409 гектаров леса.