Псков, 13 апреля, 2017, 10:20 — ИА Регнум. В Псковской области за прошедшую неделю в медицинские организации обратились 72 человека, пострадавших от укусов клещей, среди них — 20 детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, количество пострадавших не превышает среднемноголетних значений.

JerzyGorecki Клещи

Укусы клещей зарегистрированы в 19 районах области. У одного из пострадавших подозревают заболевание клещевым вирусным энцефалитом и клещевым боррелиозом, при этом эпидемиологи отмечают, что против клещевого вирусного энцефалита он не привит.

В пресс-службе администрации Пскова ИА REGNUM сообщили, что в областном центре противоклещевая обработка будет проводиться в мае. Площадь обработки составит 71 гектар — это вдвое больше прошлогодних показателей. Против клещей обработают парки, скверы и зелёные зоны города. В мае и августе также будут обработаны территории всех детских садов, школ и учреждений дополнительного образования, а также загородных муниципальных оздоровительных лагерей.