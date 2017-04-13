Краснодар, 13 апреля, 2017, 10:14 — ИА Регнум. В Краснодаре готовятся отметить светлый праздник Пасхи. Встретить его гостей и жителей кубанской столицы приглашают ровно в полдень на Пушкинскую площадь 16 апреля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города, откроет праздник выступление Кубанского казачьего хора.

Krd.ru Купола церкви

Порадуют своим творчеством и ансамбль казачьей песни «Криница», вокально-хореографический ансамбль «Русь» из города Владимир, а также артисты Краснодарской краевой филармонии.

Здесь же на площади открытый пленэр проведут студенты Краснодарского художественного училища. Также развернется выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства и народных ремесел. Для детей организуют анимационные площадки с традиционными играми и забавами, а возле музея им. Коваленко можно будет посмотреть представления кукольных театров.

А пока в регионе в учреждениях культуры проходят выставки детских рисунков, посвященных Светлому Христову Воскресенью. В учебных заведениях, учреждениях культуры, городских парках проводятся мастер-классы по росписи пасхальных сувениров, выставки детского творчества, тематические театрализованные представления и кинопоказы.

Сегодня, 13 апреля в Краснодарской детской библиотеке имени братьев Игнатовых дошкольников научат делать пасхальные открытки. 15 апреля на мастер-класс по росписи пасхальных сувениров горожан ждут на центральной аллее парка имени 30-летия Победы. А 16 апреля в Городском саду выступят вокальные коллективы «Вишенье» и «Домисолька», а в парке «Солнечный остров» дадут представление участники фольклорного ансамбля «Кубанские рассветы».

«Программы для детей и взрослых созданы сотрудниками городских учреждений культуры так, чтобы жители и гости кубанской столицы, независимо от возраста, провели время с пользой, приобщились к народным традициям, имели возможность вместе еще раз подумать о духовных и семейных ценностях», — рассказали в городском управлении культуры.

Добавим, что 15 и 16 апреля в охране общественного порядка на территории храмов Краснодара будут задействованы около 200 сотрудников полиции. К ним присоединятся военнослужащие, казаки и курсанты университета МВД.