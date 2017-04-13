Брюссель, 13 апреля, 2017, 10:14 — ИА Регнум. Еврокомиссар по внутренним делам Димитрис Аврамопулос утверждает, что Австрия не должна уклоняться от принятия беженцев, пишет Die Welt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

«У нас были дискуссии, и я неоднократно заявлял правительству, что они обязаны выполнить свои обязательства», — отмечает политик.

За два года, с 2015 по 2017, Австрия должна принять и дать политическое убежище двум тысячам беженцев. Пока страна официально приняла 50 несовершеннолетних мигрантов.

«Я удовлетворен, что страна начала с несовершеннолетних беженцев, которые более всего нуждаются в поддержке, — добавляет Аврамопулос. — Но до сентября текущего года, согласно договоренностям ЕС, Австрия должна принять еще 1950 человек».

Всего из 98 255 беженцев, приезжающих в Европу из стран Ближнего Востока и Африки, только 16 340 были распределены по странам союза, из них 5 тысяч в Италии, 11 340 в Греции, что составляет 17% от общего числа мигрантов.

По словам комиссара, только две страны соблюдают условия соглашений: Финляндия и Мальта. Венгрия и Польша, наоборот, категорически отказываются размещать в своей стране мигрантов.