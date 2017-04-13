Рим, 13 апреля, 2017, 10:23 — ИА Регнум. В интервью газете Il Mattino министр обороны Италии Роберта Пинотти, комментируя вооруженный конфликт в Сирии, поддерживала выбор Италии, сделанный еще во время правительства Энрико Летты: республика не участвует в операциях в Сирии. «Наше обязательство в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) очень сильно, но в Сирии идет гражданская война, которая не дала результатов. Для стабилизации ситуации в Сирии необходимо только соглашение между Россией и США», — заявила Роберта Пинотти.

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Министр обороны согласна с американской стратегией. «В этот момент Асад еще там, и это должно быть принято во внимание. Не следует забывать о последних преступлениях, отсутствие сирийского правительства может толкнуть страну в тиски ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Я надеюсь так же, как и американцы, что эскалации конфликта не будет, возможна разработка дорожной карты для выхода из этой драматической ситуации». «Нам нужна общая международная стратегия. Европа должна иметь общую защиту и возможность вмешательства», — призвала министр.

Отвечая на вопросы об урегулировании ситуации в Ливии, Пинотти напомнила, что на международном уровне была признана ведущая роль Италии. «Италия имеет голос на международной сцене, но применение силы должно быть оправдано. В Ливии сложилась очень сложная ситуация, но и благодаря нам краха удалось избежать». Роберта Пинотти намерена сотрудничать плотнее с президентом Сараджем. В частности, по вопросам нелегальной иммиграции. «Никто не думает, что это легко — остановить поток миграции. Невозможно свести к нулю количество мигрантов в кратчайшие сроки. Но сегодня есть стратегия. Мы дадим инструменты для Ливии, чтобы патрулировать море. Наша береговая охрана уже остановила много контрабандистов», — объяснила глава военного ведомства.

Что же касается напряженности в отношениях между Россией и США, министр уверена, что «Россия хорошо знает, как делать маркетинг». А тесная связь между Трампом и Путиным — это «медийное изобретение самого же Трампа». Поскольку за несколько дней ситуация в корне поменялась и возникли «проблемы между союзниками». «Я надеюсь, что тона не будут повышаться, потому что с Россией необходимо говорить. Угроза сегодня — это международный терроризм, его не легко победить. У нас нет другого выбора, кроме стола переговоров, чтобы обсудить вместе». «Я счастлива, что США вышли из изоляции, но я надеюсь, что возвращения напряженности не наступит», — добавила Роберта Пинотти.

В конце интервью министр коснулась и темы санкций, отметив, что санкции против России связаны с тем, чтобы соглашения Минска выполнялись. «Существует глубокая дружба между Италией и Россией, необходимо открыть диалог для обсуждения санкций».

Также Роберта Пинотти высказала свою обеспокоенность возможным конфликтом с Северной Кореей и выразила надежду на то, что Китай вовремя придёт на помощь и «что роста конфликта не произойдет».