Чебоксары, 13 апреля, 2017, 10:08 — ИА Регнум. В Чебоксарах осуждён директор ООО «Премиум инжиниринг», который обвинялся в мошенничестве со средствами дольщиков. Ущерб, оценённый следствием, составил 75 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Обманутые дольщики

В Ленинском районном суде Чебоксар установлено, что директор компании в отсутствие разрешения на строительство и законного права на продажу квартир под предлогом строительства многоквартирного жилого дома в Чебоксарах с 11 сентября 2013 года по 10 сентября 2014 года по договорам займа, купли — продажи и инвестиционной деятельности незаконно реализовал квартиры 9 гражданам. Полученными средствами в размере около 14 млн рублей он распорядился по собственному усмотрению.

Кроме того, согласно материалам дела, в нарушение условий договора участия фирмы в долевом строительстве жилья, не имея права на реализацию квартир до завершения строительства дома и его приемки заказчиком, злоумышленник в период с апреля по май 2015 года реализовал по договорам уступки права требования квартиры, строящиеся на средства иной организации. «Полученные от 33 граждан денежные средства на общую сумму свыше 61 млн рублей израсходованы им на личные нужды», — говорят в прокуратуре Чувашии.

Ленинский районный суд Чебоксар признал злоумышленника виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). И приговорил к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, ранее резонансное дело о мошенничестве было рассмотрено в 2016 году. Под уголовное преследование попал бывший депутаа горсобсрания Чебоксар Алексей Лапин. Как ранее сообщало ИА REGNUM, апреле 2016 года Верховный суд Чувашии изменил обвинительный приговор, вынесенный судом первой инстанции, изменив 2 года условного срока на 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Экс-депутату, который является генеральным директором одной из строительных компаний, инкриминировалось несколько эпизодов мошенничества в сфере предпринимательской деятельности (ст.159.4 ч.1 УК РФ).