Москва, 13 апреля, 2017, 10:11 — ИА Регнум. Неизвестные обокрали квартиру российского певца Евгения Осина в Москве. Об этом «Агентству Москва» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

Uznayvse.ru Евгений Осин

«Певец Евгений Осин обратился в полицию с заявлением о пропаже личных вещей из своей квартиры после распития спиртного с тремя неизвестными (две женщины и один мужчина», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в воскресенье, 2 апреля, в одной из квартир на ул. Демьяна Бедного.

«У него (артиста) пропали 3 мобильных телефона: две марки Samsung, а один iPhone 3, — пояснил собеседник агентства. — Общая сумма ущерба составила 24 100 рублей».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленников.