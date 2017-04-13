Братислава, 13 апреля, 2017, 09:57 — ИА Регнум.

Летающий автомобиль Flying Car 3.0 словацкой компании AeroMobil будет представлен в рамках эксклюзивного автосалона для суперкаров, который открывается в Монако 20 апреля. Об этом сообщает портал Рokatim.ru.

aeromobil.com Летающий автомобиль словацкой фирмы Aeromobil

На выставке Top Marques Monaco потенциальные покупатели и инвесторы смогут оценить новинку, способную передвигаться и по земле, и по воздуху. Концепт необычного транспортного средства был разработан больше двух лет назад.

Представители AeroMobil отмечают, что новинка соответствует нормативно-правовой базе как для автомобилей, так и для воздушных судов. По предварительным данным, аккредитацию в Словакии «Аэромобиль» уже получил.

Разработчики летающей машины уверяют, что новинка не только позволит быстрее добираться до места назначения, но и будет оказывать меньше негативного влияния на окружающую среду, чем обычные легковые автомобили. Силовой агрегат автомобиля представляет собой гибридную силовую установку.

В 2017 году AeroMobil приступит к приему заказов на Flying Car 3.0, однако точная стоимость летающего авто пока не названа. У потенциальных покупателей возникнут и другие вопросы: в каких странах можно будет пользоваться таким автомобилем и какие для этого понадобятся права. Вероятно, ответы на них будут даны на автосалоне в Монако.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летающий автомобиль изготавливается из сверхлегких материалов, а приводит его в движение двигатель Rotax 192 мощностью 100 л. с. Двигаясь по дороге, транспортное средство сможет развить скорость до 160 км/ч, в полете его скорость составит до 200 км/ч. Для взлета машине потребуется по меньшей мере 310 м открытого пространства, расход топлива в полете составит 15 л на 100 км.