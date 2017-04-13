Канск, Красноярский край, 13 апреля, 2017, 09:57 — ИА Регнум. В Красноярском крае восьмилетний ребенок предположительно утонул, провалившись под лед на реке Кан, сообщает региональный главк СК РФ.

Fotostation.ru Лед

По предварительным данным, ребенок гулял со сверстником по набережной в районе автодорожного моста города Канск. Выйдя на лед, мальчик провалился и начал тонуть.

Товарищ ребенка побежал за помощью, однако к моменту прибытия спасателей мальчик уже утонул. До настоящего времени тело ребенка не обнаружено.

Ведутся поиски, следователи выясняют все обстоятельства происшествия.