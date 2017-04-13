В Канске восьмилетний ребенок провалился под лед и утонул
Канск, Красноярский край, 13 апреля, 2017, 09:57 — ИА Регнум. В Красноярском крае восьмилетний ребенок предположительно утонул, провалившись под лед на реке Кан, сообщает региональный главк СК РФ.
Fotostation.ru
Лед
По предварительным данным, ребенок гулял со сверстником по набережной в районе автодорожного моста города Канск. Выйдя на лед, мальчик провалился и начал тонуть.
Товарищ ребенка побежал за помощью, однако к моменту прибытия спасателей мальчик уже утонул. До настоящего времени тело ребенка не обнаружено.
Ведутся поиски, следователи выясняют все обстоятельства происшествия.