Пекин, 13 апреля, 2017, 09:51 — ИА Регнум. Палестинский лидер Махмуд Аббас в начале следующего месяца совершит официальный визит в США, где встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом, как передает ТАСС, сообщил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики на пресс-конференции.

U.S. Department of State Махмуд Аббас

«Мы надеемся, что будут обсуждаться два важных вопроса, — говорит он. — Выдворение израильской армии с палестинской территории и нормализация отношений с Израилем».

Дипломат также добавил, что единственно возможный путь урегулирования проблемы долгого противостояния Палестины с Израилем — мирные переговоры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 марта лидер Палестины Махмуд Аббас и советник президента США Джейсон Гринблатт провели переговоры по вопросу израильских поселений в рамках саммита Лиги арабских государств в Иордании.

По словам Аббаса, представитель администрации США «получил разъяснения» по всем вопросам, связанным с израильскими поселениями на территории Палестины.

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