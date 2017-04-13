Вашингтон, 13 апреля, 2017, 09:36 — ИА Регнум.



Цитата х/ф «Разрушитель», реж. Марко Брамбилла,1993 г, США Сильвестр Сталлоне в роле сержанта Джона Спартанв

Американский актер Сильвестр Сталлоне, снявшийся в десятках боевиков, подал в суд на кинокомпанию Warner Brothers. По мнению Сталлоне, студия не выплатила ему причитающиеся проценты за фильм «Разрушитель», вышедший еще в 1993 году, сообщает Bloomberg.

В заявлении принадлежащей актеру компании Rogue Marble Productions говорится, что мировые сборы «Разрушителя» составили $159 млн. Кроме того, носители VHS и DVD с боевиком пользовались большим спросом.

При этом, согласно договору между студией и актером, Сталлоне должен был получить 15% от сборов в случае, если они превысят $125 млн. Как уточняет The Hollywood Reporter, при сборах выше $200 млн актеру бы причиталось 17,5% суммы, а при сборах более $250 млн — до ее пятой части.

Однако ранее Warner Brothers заявляла о том, что кассовые сборы боевика достигли лишь $68 млн. После того, как Rogue Marble потребовала от студии разъяснений, Сталлоне получил от WB чек на $2,8 млн.

«Киностудии известны своей жадностью. В данном случае имеет место откровенная и явно преднамеренная подлость против международно признанного таланта», — говорится в заявлении компании.

В фантастическом боевике с элементами комедии «Разрушитель» помимо Сталлоне снялись Уэсли Снайпс и Сандра Буллок. Режиссером фильма выступил Марко Брамбилл.

Действие разворачивается в городе Сан-Анджелес в 2032 году, где после 35 лет заморозки приходит в себя опаснейший преступник Саймон Феникс. Противостоять злодею должен полицейский по имени Джон Спартан.

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