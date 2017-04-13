Ставрополь, 13 апреля, 2017, 09:40 — ИА Регнум.

В Ставропольском крае День космонавтики ознаменовался запуском ракет в небо Пятигорска и визитом в регион космонавта Олега Скрипочки, который недавно вернулся с земной орбиты.

PublicDomainPictures Спортивный ракетный моделизм

В Пятигорске две ракеты запустили педагоги и более 50 воспитанников Станции юных техников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации курортного города. Ракеты были смоделированы самими воспитанниками. Перед запуском ракет прошла торжественная линейка, на которой вспомнили, как 12 апреля 1961 года был совершен первый полет в космос лётчиком-космонавтом СССР Юрием Гагариным.

«Авиа ‑ и ракетомоделизм — это путь в большую космонавтику, первая ступень воспитания будущих квалифицированных специалистов: летчиков, инженеров, конструкторов, изобретателей», — отметил руководитель авиаракетомодельного кружка при Станции юных техников Пятигорска Игорь Корнейчук.

Такие же школы авиа — и ракетомоделизма прошли все выдающиеся конструкторы Советского Союза и России, первый в мире космонавт Юрий Гагарин.

Накануне праздника Ставропольский край посетил знаменитый летчик-космонавт Ставрополья Герой России уроженец города Невинномысска Олег Скрипочка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве, космонавт провел в крае ряд встреч со школьниками Ставрополя, Невинномысска, Кочубеевского района, студентами вузов края. Также он встретился с губернатором региона.

Олег Скрипочка отметил высокий уровень патриотического воспитания в крае и подарил главе края фотоснимок Ставрополья, сделанный с орбиты.

Летчик-космонавт посетил родной Невинномысск. Как сообщили ИА REGNUM в горадминистрации, там он рассказал школьникам, студентам о нынешней космической программе, реализуемой на околоземной орбите, о жизни и работе на Международной космической станции.

Кроме того, Герой России в родном городе высадил деревья на «Аллее Героев». Молодые ясени появились у памятника воинам-интернационалистам на городской Аллее славы.

Отметим, что российский космонавт Олег Скрипочка является членом отряда космонавтов Ракетно-космической корпорации «Энергия». Он служил бортинженером космического корабля «Союз ТМА-М», 25-й и 26-й экспедиций на Международную космическую станцию (2010−2011) и бортинженером космического корабля «Союз ТМА-20М», 47-й и 48-й экспедиций на Международную космическую станцию (2016).