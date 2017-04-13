Махачкала, 13 апреля, 2017, 09:26 — ИА Регнум.



josealbafotos Арест. Тюрьма

Сразу двух уроженцев Дагестана Северо-Кавказский окружной военный суд обвинил в преступлениях террористической направленности. Один из них сам хотел стать участником незаконного военного формирования на территории Сирии, другой вербовал на войну в этой ближневосточной стране своих знакомых, сообщили ИА REGNUM 13 апреля в пресс-службе Северо-Кавказского окружного военного суда.

Магомед Магомедов, приверженец идеи радикального ислама, убеждал своего знакомого в необходимости ведения войны мусульманами против лиц, которые не исповедуют ислам. Обвиняемый предлагал выехать в Сирию, чтобы принять там участие в боевых действиях, а также демонстрировал гражданину на своем мобильном телефоне видеоролик с лекцией одного из проповедников НВФ.

Кроме того, Магомедов предлагал еще одному гражданину выехать в Сирию, пообещав профинансировать поездку. Подсудимый не признал свою вину. Суд вынес ему приговор в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 150 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2016 года его полному тезке Магомеду Магомедову было вынесено наказание в виде восьми лет колонии строгого режима за участие в военных действиях на территории Сирии. Он получил навыки боевой и физической подготовки и вступил в террористическую группировку, которая вела бои против правительственных войск. Сам Магомедов участвовал в боевых действиях три месяца.

Другой житель Дагестана Абдусалам Рамазанов сам решил принять участие в боевых действиях в Сирии в составе незаконного вооруженного формирования. Он выехал в Турцию, поселился в Стамбуле в одной из квартир, используемой в качестве пункта сбора для последующего пересечения границы с Сирией. В июле 2015 года в этой квартире его задержали турецкие правоохранительные органы и депортировали в Россию. По приговору суда он получил шесть лет колонии общего режима с ограничением свободы на один год.

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Около 900 жителей Дагестана воюют за экстремистов на Ближнем Востоке

Как сообщил осенью 2016 года глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, в Сирию и Ирак выехали около 900 жителей Дагестана. Число вернувшихся на родину после участия в военных действиях на Ближнем Востоке составило около 100 человек.