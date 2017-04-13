Токио, 13 апреля, 2017, 09:25 — ИА Регнум. В Японии владелец универмага в городе Фукуока купил на аукционе пару плодов манго за 400 тыс. иен (почти $3,7 тыс.), сообщает агентство Kyodo.

Counselling Манго

Лот, выставленный на торгах в городе Мядзаки, — это фрукты уникального местного «Солнечного сорта». Их кожица ярко-красного цвета, содержание сахара в этих фруктах более 15%.

Цена, заплаченная владельцем магазина, оказалась рекордной. Всего в торгах приняли участие более 200 претендентов.

Пара плодов манго весом по 350 граммов каждый будет выставлена в витрине в рекламных целях. Ранее на торгах в Саппоро пара дынь сорта «Юбари» была продана за 3 млн иен (более $18,4 тыс.).

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