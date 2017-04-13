Якутск, 13 апреля, 2017, 09:28 — ИА Регнум. В Якутии будут рады вниманию к экотуризму региона со стороны федцентра, потому что пока красивых мест множество, но добираться до них трудно, а значит, нужна господдержка. Развитию этого направления активного отдыха в республике мешают отсутствие транспортной инфраструктуры и очень высокая стоимость авиаперелётов на фоне фактического отсутствия дорог по многим направлениям. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал Михаил Местников, директор республиканской туристической компании «Нордстрим», около 80% туров которой — экологические.

Турфирма «НордСтрим», фотограф Михаил Местников Тур «Затерянный мир», Якутия

Турфирма «НордСтрим», фотограф Михаил Местников Полюс холода Оймякон, Якутия

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«Авиаперелёты по Якутии очень дорогие, поэтому многие места не освоены туристами. Летать по республике дороже, чем в Москву, поэтому туризм развивается в основном там, куда есть дорога, — вдоль трасс по направлению к Нерюнгри или Магадану», — отметил Михаил Местников.

Турфирма «НордСтрим», фотограф Михаил Местников Ленские столбы

С учётом дороговизны авиабилетов и трудностей перемещения по республике турфирмы Якутии вынуждены делать стоимость экотуров дешевле, чем в соседних регионах — примерно на 10%. Идут на встречу и авиакомпании, которые делают скидки группам туристов, которые летят посмотреть красоты республики. «Но это не сильно влияет на турпоток. Нужны субсидии от государства», — отмечает Михаил Местников.

Он также констатирует, что туризму в Якутии не хватает рекламы, а представление о республике в центральных регионах стереотипное — «оленеводы в чумах, а вокруг тундра». «Это нужно менять», — уверен директор турфирмы «НордСтрим».

Турфирма «НордСтрим», фотограф Михаил Местников Тур «Затерянный мир», Якутия

Михаил Местников рассказал также, что когда в Якутию приезжали представители московской турфирмы в поисках туров на смену Турции и Египту, то ничего подходящего не нашли: в республике нет тёплых туалетов каждые 100 километров и комфортных мест для размещения туристов нигде (кроме Якутска).

Турфирма «НордСтрим», фотограф Михаил Местников Тур «Большой Момский переход», Якутия

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Несмотря на отсутствие инфраструктуры и финансовых вливаний со стороны государства в её развитие, подвижки в сторону экотуризма в Якутии всё же есть, считает Михаил Местников. Правда, проявляются они в основном восприятием органами власти этого вида отдыха.

«Пять лет назад отношение к экотуризму со стороны власти было пренебрежительное, а сейчас вроде бы меняется. Но господдержки по-прежнему нет», — констатировал директор турфирмы.

Турфирма «НордСтрим», фотограф Михаил Местников Полюс холода Оймякон, Якутия

Туристам в республике предлагают съездить на рыбалку (в том числе якутским способом), в пещеры, водно-конно-пешие походы в горы и к водопадам. Примерная стоимость летних туров в зависимости от их продолжительности варьируется от 600−700 рублей за один день и 4,5—6 тыс. рублей на выходные, до 76 тыс. рублей на 32 походных дня. 12 дней путешествия по рекам и горам республики стоят порядка 28—36 тыс. рублей, 17-дневный поход на водопады «Сунтар Хайата» (Оймякон) — 45 тыс. рублей, 18 походных дней путешествия в Затерянный мир, где можно встретить снежного человека (р. Индигирка, Усть Нера-Хонуу) — 58 тыс. рублей.

Турфирма «НордСтрим», фотограф Михаил Местников Тур «Большой Момский переход», Якутия

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А зимой туристы ездят на полюс холода Оймякон. Зимний туризм в республике пользуется большой популярностью у жителей других регионов и стран, в том числе из Германии, Южной Африки и Австралии. Но с введением санкций поток иностранных туристов существенно упал, констатирует Михаил Местников.

«Мы же тоже стараемся не ездить в страны, где ситуация нестабильная», — объясняет он. Что касается турпотока в целом, то он на уровне 30−35 тысяч человек в год по республике, оценивает директор турфирмы.

Турфирма «НордСтрим», фотограф Михаил Местников Ленские столбы, Якутия

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Как сообщало ИА REGNUM, для развития туризма в Якутии нужны конкретные действия на местах, а не масштабные проекты, высказывали мнение представители сферы туризма. Предприниматели просят у властей конкретные мер и инфраструктуру: тёплые туалеты, урны, лавочки и места для ночлега.

Напомним, по информации газеты «Коммерсантъ», президиум совета по приоритетным проектам и стратегическому развитию утвердил новый проект, посвященный развитию экотуризма. В 2017—2019 годах федералы запустят семь пилотных проектов в особо охраняемых природных территориях, уже действующих национальных парках и заповедниках, и потратят на это почти 3 млрд руб. Пока говорится только об Алтае, Кавказе и Прибайкалье, но с учётом результатов эта программа будет расширена ещё на 15 федеральных территорий.