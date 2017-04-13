Шанхай, Китай, 13 апреля, 2017, 09:11 — ИА Регнум. Согласно последним данным, опубликованным Главным таможенным управлением КНР, объем внешнеторгового оборота Шанхая по итогам 2016 года составил более 6,9 трлн юаней. Данный показатель составляет более 28% от общего оборота КНР и почти 3% от мирового объема торговли.

Zhang Zhang Шанхай, панорама района Пудун

Таким образом, Шанхай впервые обогнал Гонконг и Сингапур, став новой торговой столицей мира. Согласно заявлению, опубликованному муниципалитетом Шанхая, данный результат стал возможен благодаря усилиям центрального правительства КНР, пишет «Жэньминь жибао».

Власти КНР продолжают принимать дополнительные меры по стимулированию трансграничных торговых платформ, сокращению бюрократии и упрощению процедур открытия совместных иностранных предприятий.

По итогам I квартала внешнеторговых оборот Шанхая увеличился на 20% и составил около 750 млрд юаней. По прогнозам экономистов, в 2017 году может торговый оборот Шанхая может достигнуть рекордной отметки в 7,1 трлн юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, британский аналитический центр Z/Yen Group опубликовал обновленный рейтинг крупнейших мировых финансовых центров (GFCI). В обновленный рейтинг попали сразу несколько китайских мегаполисов, в том числе Шанхай (13-е место) и Пекин (16-е место).