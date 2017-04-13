Вашингтон, 13 апреля, 2017, 09:11 — ИА Регнум. Телеканал CNN заявил о перехвате американской разведкой переговоров сирийских военных и экспертов в области химического оружия, которые обсуждали подготовку атаки в провинции Идлиб, совершенной якобы с применением боевого отравляющего газа зарин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Со ссылкой на источники во властных структурах США телеканал сообщает, что перехваченные данные были частью огромного массива собираемой США в Сирии развединформации. Каких-либо деталей перехвата не сообщается.

СМИ отмечает, что заранее о готовящейся атаке Вашингтон не знал, поскольку собранную информацию зачастую не успевают обработать. Уже после инцидента в провинции Идлиб власти США начали изучать все имеющиеся в распоряжении собранные данные.

В том, что в провинции Идлиб официальный Дамаск применил химическое оружие, у источников телеканала «сомнений нет». Среди перехваченных данных нет какой-либо информации, прямо свидетельствующей, что в какие-либо коммуникации по поводу атаки в Идлибе вступали представители российских вооруженных сил, находящиеся в Сирии.

«Русские гораздо более осторожны в своих коммуникациях, чтобы избежать перехвата», считает источник.

Напомним, 4 апреля агентство Reuters со ссылкой на базирующийся в Лондоне «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» (The Syrian Observatory for Human Rights) сообщило о химической атаке в сирийской провинции Идлиб.

Её жертвами якобы стали более 80 человек, а атаковали мирных жителей при помощи химического оружия правительственные войска. Каких-либо доказательств предъявлено не было, а видео, снятое «Белыми касками», вызвало сомнения у экспертов и медиков.

Организация также заявила, что после «химической атаки» ВВС Сирии или России нанесли бомбовые удары по больнице, в которой оказывалась помощь жертвам применения отравляющих веществ.

В свою очередь, в Минобороны РФ пояснили, что российские средства объективного контроля воздушного пространства подтвердили, что ВВС Сирии нанесли удар по крупному складу боеприпасов и военной техники боевиков на окраине города Хан-Шейхун в провинции Идлиб. В нем в том числе располагались цеха по производству боеприпасов с отравляющими веществами.

Химическая атака в Идлибе стала причиной ракетного удара 7 апреля ВС США по базе «Шайрат» в сирийской провинции Хомс. Нападение, совершенное США, поддержал целый ряд западных стран, в том числе Великобритания, Польша, а также Израиль.