Нальчик, 13 апреля, 2017, 09:08 — ИА Регнум.



LxAndrew Вершины Эльбруса из приюта «Бочки»

Интернациональная франко-российская команда альпинистов совершила восхождение на Эльбрус. Покорение самой высокой вершины Европы стало очередным этапом марафона, который был начат в начале февраля и продлится три месяца, сообщили ИА REGNUM 13 апреля в пресс-службе администрации Эльбрусского района.

Семеро энтузиастов — двое российских горных гидов Алексей Шустров и Константин Заздравных и пятеро французов, в том числе два врача — намерены преодолеть путь из Баку в Сочи, наибольшую часть которого они пройдут на лыжах через Кавказские горы. Полный траверс Главного Кавказского хребта составляет 1425 километра с востока на запад и пролегает через территорию Азейрбайджана, Грузии и России.

Этот совершенно новый высокогорный маршрут от Каспийского до Черного моря будет преодолен впервые. Он готовился не один год и сопровождался регулярными выездами в Азербайджан, Грузию, Дагестан и Красную Поляну. Спортсмены будут преодолевать его на лыжах и на велосипедах.

В ходе проекта альпинисты должны покорить самые высокие вершины Азербайджана, Грузии и России: Базардюзю — 4466 м, Казбек — 5033 м, Эльбрус — 5642 м, а также еще 20 пиков и 80 перевалов.

Успешное восхождение на Эльбрус завершилось 11 апреля. Далее альпинисты направятся к Черному морю. Прибытие в Сочи по плану должно состояться 2 мая.

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