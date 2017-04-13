Домодедово, Московская область, 13 апреля, 2017, 09:04 — ИА Регнум. Власти Московской области определили режим движения для линии скоростного трамвая. Составы будут ходить по расписанию с минимальным интервалом времени. Об этом заявил генеральный директор АНО «Дирекция московского транспортного узла» Алексей Петров, передает m24.ru.

A.Savin Скоростной трамвай в Казани

По его словам, от идеи тактового движения было решено отказаться. Вместо этого скоростные трамваи будут ходить по расписанию. Интервал будет больше, чем у поездов метро и МЦК, однако ненамного — чтобы пассажир не ушел, не дождавшись транспорта.

Скоростные трамваи по характеристикам будут аналогичны «Ласточке», но с меньшей нагрузкой на ось. Сейчас ведутся переговоры с топовыми производителями рельсового транспорта — компанией Siemens (Германия), Bombardier (Канада), «Синара», CNR (Китай), ALSTOM (Франция), Трансмашхолдинг и многими другими.

«Состав должен развивать скорость 100 км/час, быстро разгоняться и быстро тормозить, подобно метропоезду, в вагоне будет, как минимум, три двери, чтобы быстро выходить и заходить. Под подвижной состав будет проложена стандартная колея — 1520 мм. Движение будет привязано к расписанию», — пояснил Петров.

Читайте также: Минтранс РФ поддержал развитие сети легкорельсового трамвая в Подмосковье

Как сообщало ИА REGNUM, строительство первого участка линии легкорельсового транспорта (ЛРТ) начнется в Подмосковье в 2017 году. «Легкий» трамвай пройдет по участку «Подольск — Климовск — Домодедово — аэропорт Домодедово — Константиново — Раменское».

На строительство всей линии ЛРТ в Москве и области планируется потратить 3 миллиарда евро.

Напомним, проект предполагает строительство вокруг Москвы кольцевой трассы скоростного трамвая, которая соединит основные города и аэропорты Московской области. Ее длина составит 241 км. Трасса пройдет через 26 крупных подмосковных городов с совокупным населением более 2,5 млн человек.