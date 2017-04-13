В Подмосковье скоростной трамвай будет ходить по расписанию
Домодедово, Московская область, 13 апреля, 2017, 09:04 — ИА Регнум. Власти Московской области определили режим движения для линии скоростного трамвая. Составы будут ходить по расписанию с минимальным интервалом времени. Об этом заявил генеральный директор АНО «Дирекция московского транспортного узла» Алексей Петров, передает m24.ru.
По его словам, от идеи тактового движения было решено отказаться. Вместо этого скоростные трамваи будут ходить по расписанию. Интервал будет больше, чем у поездов метро и МЦК, однако ненамного — чтобы пассажир не ушел, не дождавшись транспорта.
Скоростные трамваи по характеристикам будут аналогичны «Ласточке», но с меньшей нагрузкой на ось. Сейчас ведутся переговоры с топовыми производителями рельсового транспорта — компанией Siemens (Германия), Bombardier (Канада), «Синара», CNR (Китай), ALSTOM (Франция), Трансмашхолдинг и многими другими.
«Состав должен развивать скорость 100 км/час, быстро разгоняться и быстро тормозить, подобно метропоезду, в вагоне будет, как минимум, три двери, чтобы быстро выходить и заходить. Под подвижной состав будет проложена стандартная колея — 1520 мм. Движение будет привязано к расписанию», — пояснил Петров.
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Как сообщало ИА REGNUM, строительство первого участка линии легкорельсового транспорта (ЛРТ) начнется в Подмосковье в 2017 году. «Легкий» трамвай пройдет по участку «Подольск — Климовск — Домодедово — аэропорт Домодедово — Константиново — Раменское».
На строительство всей линии ЛРТ в Москве и области планируется потратить 3 миллиарда евро.
Напомним, проект предполагает строительство вокруг Москвы кольцевой трассы скоростного трамвая, которая соединит основные города и аэропорты Московской области. Ее длина составит 241 км. Трасса пройдет через 26 крупных подмосковных городов с совокупным населением более 2,5 млн человек.